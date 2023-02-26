Мария Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Агрипина Ильина

Отец ребёнка: Илья Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1875

Сын: Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Илья Никитин

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.07.1877

Сын: Илья Ильин

Отец ребёнка: Илья Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никитин

Смерть
Неизвестно
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