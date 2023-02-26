Мария Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Агрипина Ильина
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
15.02.1875
Сын: Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Илья Никитин
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.07.1877
Сын: Илья Ильин
Отец ребёнка: Илья Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никитин
Смерть
Неизвестно