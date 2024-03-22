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Дария Прокопова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.03.1809

Дата смерти

17.05.1849

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1809

Отец: Прокопий Иродионов

Мать: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1824

Муж: Никита Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
26.02.1831

Сын: Тарасий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1834

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1837

Дочь: Мелания Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1839

Сын: Игнатий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1840

Сын: Илья Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.05.1849
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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