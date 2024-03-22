Дария Прокопова
Место рождения
Дата рождения17.03.1809
Дата смерти17.05.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1809
Отец: Прокопий Иродионов
Мать: Ксения (Игнатова)
Бракосочетание
26.01.1824
Муж: Никита Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1831
Сын: Тарасий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1834
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1837
Дочь: Мелания Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1839
Сын: Игнатий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1840
Сын: Илья Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Смерть
17.05.1849