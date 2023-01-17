Прокопий Иродионов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти26.11.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Иродион Пахомов
Мать: Ксения Тихонова
Бракосочетание
18.10.1796
Жена: Ксения (Игнатова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1799
Сын: Логгин Прокопов
Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)
Рождение ребёнка
26.08.1802
Сын: Андриян Прокопов
Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)
Рождение ребёнка
02.02.1805
Дочь: Анна Прокопова
Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)
Рождение ребёнка
1807
Сын: Емельян Прокопов
Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)
Рождение ребёнка
17.03.1809
Дочь: Дария Прокопова
Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)
Рождение ребёнка
26.10.1819
Дочь: Параскева Прокопова
Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)
Смерть
26.11.1835