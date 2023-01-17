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Прокопий Иродионов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

26.11.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иродион Пахомов

Мать: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1796

Жена: Ксения (Игнатова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Логгин Прокопов

Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1802

Сын: Андриян Прокопов

Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1805

Дочь: Анна Прокопова

Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Емельян Прокопов

Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)

Рождение ребёнка
17.03.1809

Дочь: Дария Прокопова

Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1819

Дочь: Параскева Прокопова

Мать ребёнка: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.11.1835
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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