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Логгин Прокопов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.10.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1799

Отец: Прокопий Иродионов

Мать: Ксения (Игнатова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Марфа (Матрона) Артамонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Михаил Логгинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1831

Дочь: Евдокия Логгинова

Мать ребёнка: Марфа (Матрона) Артамонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1833

Сын: Стефан Логгинов

Мать ребёнка: Марфа (Матрона) Артамонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Евстафий Логгинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1837

Жена: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1839

Сын: Кодрат Логгинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Матрона Логгинова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1843

Сын: Яков Логгинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1846

Дочь: Параскева Логгинова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1849

Дочь: Елизавета Логгинова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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