Логгин Прокопов
Место рождения
Дата рождения15.10.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1799
Отец: Прокопий Иродионов
Мать: Ксения (Игнатова)
Бракосочетание
08.11.1820
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Михаил Логгинов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
08.08.1831
Дочь: Евдокия Логгинова
Мать ребёнка: Марфа (Матрона) Артамонова
Рождение ребёнка
27.12.1833
Сын: Стефан Логгинов
Мать ребёнка: Марфа (Матрона) Артамонова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Евстафий Логгинов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
03.11.1837
Жена: Евдокия Тимофеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1839
Сын: Кодрат Логгинов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Матрона Логгинова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
16.10.1843
Сын: Яков Логгинов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.10.1846
Дочь: Параскева Логгинова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.09.1849
Дочь: Елизавета Логгинова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно