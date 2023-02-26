Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеева

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Место рождения

д.Торопаева Гора

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Тимофей Петров

Мать: не указана

д.Торопаева Гора
Рождение ребёнка
1828

Сын: Михаил Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Евстафий Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1837

Муж: Логгин Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1839

Сын: Кодрат Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Матрона Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1843

Сын: Яков Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1846

Дочь: Параскева Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1849

Дочь: Елизавета Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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