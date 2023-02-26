Евдокия Тимофеева
Место рожденияд.Торопаева Гора
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Тимофей Петров
Мать: не указана
д.Торопаева Гора
Рождение ребёнка
1828
Сын: Михаил Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Евстафий Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Бракосочетание
03.11.1837
Муж: Логгин Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1839
Сын: Кодрат Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Матрона Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
16.10.1843
Сын: Яков Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
02.10.1846
Дочь: Параскева Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
02.09.1849
Дочь: Елизавета Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Смерть
Неизвестно