Михаил Логгинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Логгинов

Михаил Логгинов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Логгин Прокопов

Мать: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.09.1848

Жена: Параскева Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850

Дочь: Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1852

Сын: Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1854

Дочь: Васса (Анастасия) Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Семён Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1859

Дочь: Феврония Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.05.1890
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close