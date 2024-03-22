Михаил Логгинов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти01.05.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Логгин Прокопов
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
29.09.1848
Жена: Параскева Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850
Дочь: Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
11.03.1852
Сын: Никифор Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
16.08.1854
Дочь: Васса (Анастасия) Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Семён Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
13.06.1859
Дочь: Феврония Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
28.03.1873
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Смерть
01.05.1890