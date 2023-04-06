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Никифор Михайлов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1852

Отец: Михаил Логгинов

Мать: Параскева Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1871

Жена: Параскева Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1874

Сын: Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1877

Сын: Сергей Игнатов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Игнатий Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1897

Жена: Дария Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Дария Терентиева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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