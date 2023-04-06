Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения11.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1852
Отец: Михаил Логгинов
Мать: Параскева Емельянова
Бракосочетание
17.01.1871
Жена: Параскева Дмитриева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1874
Сын: Афанасий Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
20.09.1877
Сын: Сергей Игнатов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Игнатий Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Бракосочетание
10.11.1897
Жена: Дария Терентиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Дария Терентиева
Смерть
Неизвестно