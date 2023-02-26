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Параскева Дмитриева

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Место рождения

д.Старые Пересуды Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: ?

Мать: ?

д.Старые Пересуды Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1871

Муж: Никифор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1874

Сын: Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1877

Сын: Сергей Игнатов

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Игнатий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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