Параскева Дмитриева
Место рожденияд.Старые Пересуды Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1871
Муж: Никифор Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1874
Сын: Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
20.09.1877
Сын: Сергей Игнатов
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Игнатий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Смерть
Неизвестно