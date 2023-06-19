Параскева Емельянова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти01.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1848
Муж: Михаил Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
11.03.1852
Сын: Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
16.08.1854
Дочь: Васса (Анастасия) Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
13.06.1859
Дочь: Феврония Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
28.03.1873
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Логгинов
Смерть
01.10.1894