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Параскева Емельянова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

01.10.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.09.1848

Муж: Михаил Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1852

Сын: Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1854

Дочь: Васса (Анастасия) Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Семён Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1859

Дочь: Феврония Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.10.1894
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область