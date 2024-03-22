Параскева Логгинова
Место рождения
Дата рождения02.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1846
Отец: Логгин Прокопов
Мать: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.10.1864
Сын: Стефан Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Моисеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Васса (Власова)
Отец ребёнка: Ульян Моисеев
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Ксения Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Моисеев
Рождение ребёнка
30.07.1874
Сын: Косьма Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Моисеев
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Моисеев
Рождение ребёнка
28.07.1879
Дочь: Евдокия Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Моисеев
Рождение ребёнка
23.01.1882
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.03.1885
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1888
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно