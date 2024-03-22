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Параскева Логгинова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1846

Отец: Логгин Прокопов

Мать: Евдокия Тимофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Стефан Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Васса (Власова)

Отец ребёнка: Ульян Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Ксения Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Косьма Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Дочь: Евдокия Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1882

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Василий Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1888

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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