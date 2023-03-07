Ульян Моисеев
Место рождения
Дата рождения20.06.1842
Дата смерти25.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1842
Отец: Моисей Исидоров
Мать: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
26.10.1864
Сын: Стефан Ульянов
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Васса (Власова)
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Ксения Ульянова
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
30.07.1874
Сын: Косьма Ульянов
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Ульянова
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
28.07.1879
Дочь: Евдокия Ульянова
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Смерть
25.01.1880