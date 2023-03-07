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Ульян Моисеев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.06.1842

Дата смерти

25.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1842

Отец: Моисей Исидоров

Мать: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Стефан Ульянов

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Васса (Власова)

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Ксения Ульянова

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Косьма Ульянов

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Ульянова

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Дочь: Евдокия Ульянова

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.1880
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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