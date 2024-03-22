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Матрона Григорьева

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1802

Отец: Григорий Симонов

Мать: Ульяния (Сергеева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Исидоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.02.1834

Муж: Моисей Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1837

Сын: Иван Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Исидоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1839

Сын: Иоанн Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Исидоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1842

Сын: Ульян Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Исидоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Сын: Сергей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Исидоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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