Матрона Григорьева
Место рождения
Дата рождения26.03.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1802
Отец: Григорий Симонов
Мать: Ульяния (Сергеева)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Исидоров
Бракосочетание
18.02.1834
Муж: Моисей Исидоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1837
Сын: Иван Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Исидоров
Рождение ребёнка
29.07.1839
Сын: Иоанн Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Исидоров
Рождение ребёнка
20.06.1842
Сын: Ульян Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Исидоров
Рождение ребёнка
01.10.1845
Сын: Сергей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Исидоров
Смерть
Неизвестно