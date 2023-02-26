Ульяния (Сергеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти25.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1799
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
26.03.1802
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
26.03.1802
Сын: Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
05.05.1803
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
25.01.1808
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
09.04.1809
Сын: Антип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Домникия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
24.02.1822
Сын: Прокопий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Рождение ребёнка
26.02.1822
Сын: Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Симонов
Смерть
25.06.1848