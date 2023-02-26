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Ульяния (Сергеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

25.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1799

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1802

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1802

Сын: Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1803

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Рождение ребёнка
25.01.1808

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1809

Сын: Антип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Домникия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Рождение ребёнка
24.02.1822

Сын: Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1822

Сын: Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Симонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.06.1848
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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