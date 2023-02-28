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Прокопий Григорьев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.02.1822

Дата смерти

03.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1822

Отец: Григорий Симонов

Мать: Ульяния (Сергеева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1842

Сын: Иоанн Прокопов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1843

Дочь: Феврония Прокопова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1844

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1846

Сын: Евсигней Прокопов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.07.1852

Жена: Фиона Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853

Сын: Годин Илья (Прокопов)

Мать ребёнка: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Логгин Прокопов

Мать ребёнка: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1858

Сын: Фёдор Прокопов

Мать ребёнка: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1860

Сын: Ефимий Прокопов

Мать ребёнка: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Тимофей Прокопиев

Мать ребёнка: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1864

Дочь: Елена Прокопова

Мать ребёнка: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Иванова

Смерть
03.01.1891
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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