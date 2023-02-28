Прокопий Григорьев
Место рождения
Дата рождения24.02.1822
Дата смерти03.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1822
Отец: Григорий Симонов
Мать: Ульяния (Сергеева)
Рождение ребёнка
22.09.1842
Сын: Иоанн Прокопов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1843
Дочь: Феврония Прокопова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1844
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
30.07.1846
Сын: Евсигней Прокопов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Бракосочетание
13.07.1852
Жена: Фиона Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853
Мать ребёнка: Фиона Павлова
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Логгин Прокопов
Мать ребёнка: Фиона Павлова
Рождение ребёнка
31.01.1858
Сын: Фёдор Прокопов
Мать ребёнка: Фиона Павлова
Рождение ребёнка
12.02.1860
Сын: Ефимий Прокопов
Мать ребёнка: Фиона Павлова
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Тимофей Прокопиев
Мать ребёнка: Фиона Павлова
Рождение ребёнка
15.05.1864
Дочь: Елена Прокопова
Мать ребёнка: Фиона Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Иванова
Смерть
03.01.1891