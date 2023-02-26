Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1842

Сын: Иоанн Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1843

Дочь: Феврония Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1844

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1846

Сын: Евсигней Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Григорьев

Смерть
05.07.1848
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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