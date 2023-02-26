Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти05.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1842
Сын: Иоанн Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
23.06.1843
Дочь: Феврония Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
06.09.1844
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
30.07.1846
Сын: Евсигней Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Григорьев
Смерть
05.07.1848
Причина смерти: от холеры