Годин Илья (Прокопов)
Место рождения
Дата рождения11.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1853
Отец: Прокопий Григорьев
Мать: Фиона Павлова
Бракосочетание
21.01.1873
Жена: Година Евдокия Ильина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1873
Сын: Александр Ильин
Мать ребёнка: Година Евдокия Ильина
Военная служба
1880
уволенный в запас 9-ой артиллерийской бригады 2-ой батареи трубач
Бракосочетание
23.01.1880
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Годин Михаил Ильин
Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина
Рождение ребёнка
04.04.1882
Сын: Годин Василий Ильин
Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина
Рождение ребёнка
15.10.1884
Дочь: (Година) Параскева Ильина
Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина
Рождение ребёнка
29.04.1887
Сын: Годин Тимофей Ильич
Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина
Рождение ребёнка
09.02.1890
Сын: Годин Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина
Смерть
Неизвестно