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Годин Илья (Прокопов)

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1853

Отец: Прокопий Григорьев

Мать: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1873

Жена: Година Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1873

Сын: Александр Ильин

Мать ребёнка: Година Евдокия Ильина

Военная служба
1880
уволенный в запас 9-ой артиллерийской бригады 2-ой батареи трубач
Бракосочетание
23.01.1880

Жена: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Годин Михаил Ильин

Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1882

Сын: Годин Василий Ильин

Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: (Година) Параскева Ильина

Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1887

Сын: Годин Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1890

Сын: Годин Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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