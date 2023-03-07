Годин Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рождения29.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1887
Бракосочетание
09.02.1907
Жена: Година Анна Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1908
Мать ребёнка: Година Анна Павлова
Рождение ребёнка
11.12.1909
Мать ребёнка: Година Анна Павлова
Рождение ребёнка
01.03.1911
Сын: Годин Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Година Анна Павлова
Рождение ребёнка
04.09.1913
Мать ребёнка: Година Анна Павлова
Военная служба
1917
рядовой 17-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно