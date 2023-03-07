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Годин Тимофей Ильич

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1887

Отец: Годин Илья (Прокопов)

Мать: Коношенко - Година Ефросиния Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1907

Жена: Година Анна Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Годин Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Година Анна Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1909

Сын: Годин Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Година Анна Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1911

Сын: Годин Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Година Анна Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1913

Сын: Годин Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Година Анна Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1917
рядовой 17-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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