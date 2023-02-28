Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Плешков Никита Тимофеев

Мать: Плешкова Феодосия Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1873

Муж: Коношенко Фёдор Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1875

Сын: Коношенко Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Коношенко Фёдор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Коношенко Илларион Фёдоров

Отец ребёнка: Коношенко Фёдор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1880

Муж: Годин Илья (Прокопов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Годин Михаил Ильин

Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1882

Сын: Годин Василий Ильин

Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1887

Сын: Годин Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1890

Сын: Годин Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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