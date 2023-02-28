Коношенко - Година (Плешкова) Ефросиния Никитина
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
07.10.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1875
Отец ребёнка: Коношенко Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коношенко Илларион Фёдоров
Отец ребёнка: Коношенко Фёдор Дмитриев
Бракосочетание
23.01.1880
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Годин Михаил Ильин
Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)
Рождение ребёнка
04.04.1882
Сын: Годин Василий Ильин
Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)
Рождение ребёнка
15.10.1884
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)
Рождение ребёнка
29.04.1887
Сын: Годин Тимофей Ильич
Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)
Рождение ребёнка
09.02.1890
Сын: Годин Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)
Смерть
Неизвестно