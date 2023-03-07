Плешков Никита Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Плешков Филимон Григорьев
Мать: Плешкова Мария Федосова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плешков Пётр Никитин
Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Коношенко - Година Ефросиния Никитина
Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно