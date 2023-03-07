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Плешков Никита Тимофеев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Плешков Филимон Григорьев

Мать: Плешкова Мария Федосова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плешков Пётр Никитин

Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Плешков Иосиф Никитин

Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Плешков Алексей Никитин

Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Коношенко - Година Ефросиния Никитина

Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Плешков Захар Никитин

Мать ребёнка: Плешкова Феодосия Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Феодосия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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