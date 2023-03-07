Коношенко Фёдор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения30.12.1855
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1855
Бракосочетание
07.10.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1875
Мать ребёнка: Коношенко - Година Ефросиния Никитина
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коношенко Илларион Фёдоров
Мать ребёнка: Коношенко - Година Ефросиния Никитина
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1880