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Коношенко Фёдор Дмитриев

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.12.1855

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1855

Отец: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Мать: Сырицина Матрона Николаева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1873

Жена: Коношенко - Година Ефросиния Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1875

Сын: Коношенко Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Коношенко - Година Ефросиния Никитина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Коношенко Илларион Фёдоров

Мать ребёнка: Коношенко - Година Ефросиния Никитина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1880
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