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Сырицина Матрона Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1844

Сын: Сырицын Иоанн ст.

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1846

Сын: Сырицын Иван ст

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1848

Сын: Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Макрина Дмитриева

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1855

Сын: Коношенко Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1858

Сын: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1861

Сын: Иван мл.

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Марина Дмитриева

Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырицын Дмитрий (Конахов)

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
19.05.1892
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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