Сырицина Матрона Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти19.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1844
Сын: Сырицын Иоанн ст.
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Рождение ребёнка
23.01.1846
Сын: Сырицын Иван ст
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Рождение ребёнка
31.07.1848
Сын: Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Макрина Дмитриева
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Рождение ребёнка
30.12.1855
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Рождение ребёнка
19.07.1858
Сын: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1861
Сын: Иван мл.
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Марина Дмитриева
Отец ребёнка: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Бракосочетание
Неизвестно
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
19.05.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище