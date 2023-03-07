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Коношенко Илларион Фёдоров

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Коношенко Фёдор Дмитриев

Мать: Коношенко - Година Ефросиния Никитина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1895

Жена: Коношенко Матрона Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Коношенко Макарий Илларионович

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Коношенко Григорий Илларионов

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Гликерия Илларионова

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1905

Дочь: Мария Илларионова

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Мавра Илларионова

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1907

Сын: Коношенко Пётр Илларионов

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1908

Дочь: Устина Илларионова

Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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