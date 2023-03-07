Коношенко Илларион Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
10.11.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Коношенко Макарий Илларионович
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Коношенко Григорий Илларионов
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Гликерия Илларионова
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
Рождение ребёнка
31.03.1905
Дочь: Мария Илларионова
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Мавра Илларионова
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1907
Сын: Коношенко Пётр Илларионов
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1908
Дочь: Устина Илларионова
Мать ребёнка: Коношенко Матрона Андреева
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно