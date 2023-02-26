Година Евдокия Ильина
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Илья Иванов
Мать: Параскева Алексеева
Бракосочетание
21.01.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1873
Сын: Александр Ильин
Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)
Смерть
Неизвестно