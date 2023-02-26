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Година Евдокия Ильина

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Илья Иванов

Мать: Параскева Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1873

Муж: Годин Илья (Прокопов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1873

Сын: Александр Ильин

Отец ребёнка: Годин Илья (Прокопов)

Смерть
Неизвестно

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