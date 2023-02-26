Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1844

Дочь: Володченкова Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Година Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1853

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагия Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Борисенков Конон Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Хренов Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Борисенков Георгий Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Лапина Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно
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