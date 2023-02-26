Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1844
Дочь: Володченкова Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Година Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1853
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагия Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Илья Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Хренов Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Лапина Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно