Хренов Яков Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренов Яков Ильин

Хренов Яков Ильин

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1860

Отец: Илья Иванов

Мать: Параскева Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Корнилова Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1880

Жена: Хренова Сигклитикия Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Ефросиния мл

Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1887

Сын: Хренов Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1890

Сын: Хренов Захарий Яковлев

Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова

д.Сырицы 2-е ( Малые ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Хренов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close