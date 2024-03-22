Хренов Яков Ильин
Место рождения
Дата рождения14.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1860
Отец: Илья Иванов
Мать: Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Корнилова Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: Ефросиния мл
Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова
Рождение ребёнка
14.05.1887
Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова
Рождение ребёнка
02.10.1890
Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова
д.Сырицы 2-е ( Малые ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова
Рождение ребёнка
12.07.1896
Мать ребёнка: Хренова Сигклитикия Егорова
Смерть
Неизвестно