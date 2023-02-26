Хренова Сигклитикия Егорова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Корнилова Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1880
Муж: Хренов Яков Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: Ефросиния мл
Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин
Рождение ребёнка
14.05.1887
Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин
Рождение ребёнка
02.10.1890
Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин
д.Сырицы 2-е ( Малые ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин
Рождение ребёнка
12.07.1896
Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин
Смерть
Неизвестно