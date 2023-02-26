Хренова Сигклитикия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренова Сигклитикия Егорова

Хренова Сигклитикия Егорова

avatar

Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Корнилова Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Хренов Яков Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Ефросиния мл

Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1887

Сын: Хренов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1890

Сын: Хренов Захарий Яковлев

Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин

д.Сырицы 2-е ( Малые ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Хренов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Хренов Яков Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close