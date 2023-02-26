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Корнилова Ефросиния Яковлева

Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Хренов Яков Ильин

Мать: Хренова Сигклитикия Егорова

Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Корнилов Арсений Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Корнилов Александр Арсениев

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Рождение ребёнка
26.12.1908

Сын: Корнилов Константин Арсениев

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Рождение ребёнка
26.12.1908

Сын: Корнилов Ефимий Арсениев

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Рождение ребёнка
02.03.1910

Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Рождение ребёнка
02.05.1911

Сын: Корнилов Гавриил Арсениев

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: (Корнилова) Татьяна Арсениева

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева

Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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