Корнилова Ефросиния Яковлева
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Хренов Яков Ильин
Бракосочетание
09.11.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Корнилов Александр Арсениев
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Рождение ребёнка
26.12.1908
Сын: Корнилов Константин Арсениев
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Рождение ребёнка
26.12.1908
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Рождение ребёнка
02.03.1910
Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Рождение ребёнка
02.05.1911
Сын: Корнилов Гавриил Арсениев
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: (Корнилова) Татьяна Арсениева
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева
Отец ребёнка: Корнилов Арсений Андреев
Смерть
Неизвестно