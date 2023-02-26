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Корнилов Арсений Андреев

Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1878

Отец: Корнилов Андрей Ильин

Мать: Устиния Михайлова

Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Корнилова Ефросиния Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Корнилов Александр Арсениев

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Рождение ребёнка
26.12.1908

Сын: Корнилов Константин Арсениев

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Рождение ребёнка
26.12.1908

Сын: Корнилов Ефимий Арсениев

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Рождение ребёнка
02.03.1910

Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Рождение ребёнка
02.05.1911

Сын: Корнилов Гавриил Арсениев

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: (Корнилова) Татьяна Арсениева

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева

Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
ефрейтор 120-й пехотный Серпуховский полк
Военная служба
1916
стрелок 21-й Туркестанский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно

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