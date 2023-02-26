Корнилов Арсений Андреев
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1878
Отец: Корнилов Андрей Ильин
Мать: Устиния Михайлова
Бракосочетание
09.11.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Корнилов Александр Арсениев
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
26.12.1908
Сын: Корнилов Константин Арсениев
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
26.12.1908
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
02.03.1910
Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
02.05.1911
Сын: Корнилов Гавриил Арсениев
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: (Корнилова) Татьяна Арсениева
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: (Корнилова) Ульяния Арсениева
Мать ребёнка: Корнилова Ефросиния Яковлева
Военная служба
1915
ефрейтор 120-й пехотный Серпуховский полк
Военная служба
1916
стрелок 21-й Туркестанский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно