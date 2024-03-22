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Фиона Павлова

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Павел

Мать: ?

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.07.1852

Муж: Прокопий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853

Сын: Годин Илья (Прокопов)

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Логгин Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1858

Сын: Фёдор Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1860

Сын: Ефимий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Тимофей Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1864

Дочь: Елена Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Григорьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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