Фиона Павлова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.07.1852
Муж: Прокопий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Логгин Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
31.01.1858
Сын: Фёдор Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
12.02.1860
Сын: Ефимий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Тимофей Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
15.05.1864
Дочь: Елена Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Григорьев
Смерть
Неизвестно