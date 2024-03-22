Логгин Прокопов
Место рождения
Дата рождения08.10.1855
Дата смерти03.12.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1855
Отец: Прокопий Григорьев
Мать: Фиона Павлова
Бракосочетание
26.10.1875
Жена: Татьяна Яковлева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876
Дочь: Параскева Логгинова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
19.07.1880
Дочь: Мария Логгинова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
25.05.1883
Сын: Нил Логгинов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
26.07.1884
Дочь: Евдокия Логгинова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Бракосочетание
10.05.1887
Жена: Евдокия Яковлева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: Соломония Логгинова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
21.03.1890
Дочь: Мария Логгинова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
03.12.1891
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Дария Логгинова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева