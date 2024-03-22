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Логгин Прокопов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.10.1855

Дата смерти

03.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1855

Отец: Прокопий Григорьев

Мать: Фиона Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1875

Жена: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876

Дочь: Параскева Логгинова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1880

Дочь: Мария Логгинова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1883

Сын: Нил Логгинов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1884

Дочь: Евдокия Логгинова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1887

Жена: Евдокия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: Соломония Логгинова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1890

Дочь: Мария Логгинова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.12.1891
Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Дария Логгинова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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