Татьяна Яковлева
Место рождения
Дата рождения10.09.1857
Дата смерти02.09.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1857
Отец: Яков Стефанов
Мать: Васса Авраамова
Бракосочетание
26.10.1875
Муж: Логгин Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876
Дочь: Параскева Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
19.07.1880
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
25.05.1883
Сын: Нил Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
26.07.1884
Дочь: Евдокия Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Смерть
02.09.1886