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Татьяна Яковлева

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.09.1857

Дата смерти

02.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1857

Отец: Яков Стефанов

Мать: Васса Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1875

Муж: Логгин Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876

Дочь: Параскева Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1880

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1883

Сын: Нил Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1884

Дочь: Евдокия Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.09.1886
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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