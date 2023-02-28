Васса Авраамова
Место рождения
Дата рождения14.08.1836
Дата смерти23.05.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1836
Отец: Авраам Петров
Мать: Соломония Фёдорова
Бракосочетание
26.08.1857
Муж: Яков Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1857
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Смерть
23.05.1908