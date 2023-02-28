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Васса Авраамова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.08.1836

Дата смерти

23.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1836

Отец: Авраам Петров

Мать: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1857

Муж: Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1857

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.05.1908
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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