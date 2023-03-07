Авраам Петров
Место рождения
Дата рождения30.10.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1794
Отец: Пётр Пахомов
Мать: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Неонила Авраамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
18.08.1821
Сын: Максим Авраамов
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
17.01.1825
Сын: Афанасий ст
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Авраамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Абрамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
27.01.1829
Сын: Афанасий Авраамов
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Моисей Авраамов
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
17.09.1832
Сын: Иван (Аврамов)
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
21.02.1835
Дочь: Агафия Авраамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
21.02.1835
Дочь: Анна Авраамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Васса Авраамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
14.01.1839
Дочь: Татьяна Авраамова
Мать ребёнка: Соломония Фёдорова
Смерть
Неизвестно