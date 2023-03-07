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Авраам Петров

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.10.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1794

Отец: Пётр Пахомов

Мать: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Неонила Авраамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1821

Сын: Максим Авраамов

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1825

Сын: Афанасий ст

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Авраамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Абрамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Рождение ребёнка
27.01.1829

Сын: Афанасий Авраамов

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Моисей Авраамов

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1832

Сын: Иван (Аврамов)

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1835

Дочь: Агафия Авраамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1835

Дочь: Анна Авраамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Васса Авраамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1839

Дочь: Татьяна Авраамова

Мать ребёнка: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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