Агрипина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти18.01.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иосиф Петров
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
30.10.1794
Сын: Авраам Петров
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
09.10.1797
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
12.02.1800
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
30.01.1803
Дочь: Федотия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
30.01.1803
Дочь: Афанасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Пахомов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Пахомов
Смерть
18.01.1808