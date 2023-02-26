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Агрипина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

18.01.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иосиф Петров

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мелания Петрова

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1794

Сын: Авраам Петров

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1797

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1800

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1803

Дочь: Федотия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1803

Дочь: Афанасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Пахомов

Смерть
18.01.1808
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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