Мелания Петрова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти15.04.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Пётр Пахомов
Мать: Агрипина Иванова
Бракосочетание
16.08.1806
Муж: Исидор Артамонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1808
Сын: Трифон Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Артамонов
Рождение ребёнка
24.03.1809
Сын: Захарий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Артамонов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евдоким Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Артамонов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Артамонов
Рождение ребёнка
03.06.1820
Сын: Никифор Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Артамонов
Рождение ребёнка
06.09.1823
Дочь: Анна Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Артамонов
Смерть
15.04.1824