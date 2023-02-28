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Мелания Петрова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

15.04.1824

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Пётр Пахомов

Мать: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.08.1806

Муж: Исидор Артамонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1808

Сын: Трифон Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Артамонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1809

Сын: Захарий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Артамонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Евдоким Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Артамонов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Артамонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1820

Сын: Никифор Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Артамонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1823

Дочь: Анна Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Артамонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.04.1824
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