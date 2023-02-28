Пётр Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Пахомов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иосиф Петров

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мелания Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1794

Сын: Авраам Петров

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1797

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1800

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1803

Дочь: Федотия Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1803

Дочь: Афанасия Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Иванова

Смерть
Неизвестно
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