Пётр Пахомов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иосиф Петров
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мелания Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1794
Сын: Авраам Петров
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1797
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1800
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1803
Дочь: Федотия Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1803
Дочь: Афанасия Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Иванова
Смерть
Неизвестно