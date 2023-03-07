Домна Авраамова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти28.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Авраам Петров
Мать: Соломония Фёдорова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Лука Демидов
Бракосочетание
06.02.1846
Муж: Лука Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1848
Отец ребёнка: Лука Демидов
Работа или профессия
1848
дворовая
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Андрей Лукин
Отец ребёнка: Лука Демидов
Рождение ребёнка
16.02.1855
Сын: Алексей Лукин
Отец ребёнка: Лука Демидов
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Ксения Лукина
Отец ребёнка: Лука Демидов
Смерть
28.11.1890