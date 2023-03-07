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Домна Авраамова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Авраам Петров

Мать: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Лука Демидов

Бракосочетание
06.02.1846

Муж: Лука Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1848

Сын: Аверкий (Варлаам) Лукин

Отец ребёнка: Лука Демидов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1848
дворовая
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Андрей Лукин

Отец ребёнка: Лука Демидов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1855

Сын: Алексей Лукин

Отец ребёнка: Лука Демидов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Ксения Лукина

Отец ребёнка: Лука Демидов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.11.1890
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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