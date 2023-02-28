Лука Демидов
Место рождения
Дата рождения18.10.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1797
Отец: Демид Евдокимов
Мать: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей ст
Мать ребёнка: Домна Авраамова
Рождение ребёнка
26.07.1836
Сын: Михаил Лукин
Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Иванова
Работа или профессия
1836
дворовой человек
Рождение ребёнка
23.10.1839
Сын: Дмитрий Лукин
Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Иванова
Рождение ребёнка
05.06.1844
Сын: Семён (Елисей) Лукин
Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Иванова
Бракосочетание
06.02.1846
Жена: Домна Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1848
Мать ребёнка: Домна Авраамова
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Андрей Лукин
Мать ребёнка: Домна Авраамова
Рождение ребёнка
16.02.1855
Сын: Алексей Лукин
Мать ребёнка: Домна Авраамова
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Ксения Лукина
Мать ребёнка: Домна Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно