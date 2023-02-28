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Лука Демидов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.10.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1797

Отец: Демид Евдокимов

Мать: Евдокия Данилова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей ст

Мать ребёнка: Домна Авраамова

Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Михаил Лукин

Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1836
дворовой человек
Рождение ребёнка
23.10.1839

Сын: Дмитрий Лукин

Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1844

Сын: Семён (Елисей) Лукин

Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1846

Жена: Домна Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1848

Сын: Аверкий (Варлаам) Лукин

Мать ребёнка: Домна Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Андрей Лукин

Мать ребёнка: Домна Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1855

Сын: Алексей Лукин

Мать ребёнка: Домна Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Ксения Лукина

Мать ребёнка: Домна Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (Наталия) Иванова

Смерть
Неизвестно
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