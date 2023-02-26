Соломония Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

20.06.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Неонила Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1821

Сын: Максим Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1825

Сын: Афанасий ст

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Абрамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Рождение ребёнка
27.01.1829

Сын: Афанасий Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Моисей Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1832

Сын: Иван (Аврамов)

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1835

Дочь: Агафия Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1835

Дочь: Анна Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Васса Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1839

Дочь: Татьяна Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.06.1842
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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