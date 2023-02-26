Соломония Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти20.06.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Неонила Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
18.08.1821
Сын: Максим Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
17.01.1825
Сын: Афанасий ст
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Абрамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
27.01.1829
Сын: Афанасий Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Моисей Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
17.09.1832
Сын: Иван (Аврамов)
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
21.02.1835
Дочь: Агафия Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
21.02.1835
Дочь: Анна Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Васса Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Рождение ребёнка
14.01.1839
Дочь: Татьяна Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Петров
Смерть
20.06.1842