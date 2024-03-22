Иван (Аврамов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван (Аврамов)

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.09.1832

Дата смерти

13.06.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1832

Отец: Авраам Петров

Мать: Соломония Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.05.1853

Жена: Мавра Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Виктор Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1858

Сын: Захарий Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1860

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Евфимий Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Рождение ребёнка
11.04.1875

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Мавра Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.06.1894
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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