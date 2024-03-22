Иван (Аврамов)
Место рождения
Дата рождения17.09.1832
Дата смерти13.06.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1832
Отец: Авраам Петров
Мать: Соломония Фёдорова
Бракосочетание
31.05.1853
Жена: Мавра Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Виктор Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
28.08.1858
Сын: Захарий Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
28.02.1860
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
17.06.1871
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Евфимий Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Рождение ребёнка
11.04.1875
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Мавра Борисова
Смерть
13.06.1894