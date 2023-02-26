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Мавра Борисова

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Место рождения

д.Белая Дубина Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

07.12.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Белая Дубина Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1853

Муж: Иван (Аврамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Виктор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1858

Сын: Захарий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1860

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Евфимий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Рождение ребёнка
11.04.1875

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван (Аврамов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.12.1902
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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