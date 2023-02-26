Мавра Борисова
Место рожденияд.Белая Дубина Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1833
Дата смерти07.12.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Белая Дубина Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1853
Муж: Иван (Аврамов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Виктор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
28.08.1858
Сын: Захарий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
28.02.1860
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
17.06.1871
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Евфимий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Рождение ребёнка
11.04.1875
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван (Аврамов)
Смерть
07.12.1902