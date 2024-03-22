Яков Стефанов
Место рождения
Дата рождения19.10.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1830
Отец: Миронов Стефан Емельянов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
26.08.1857
Жена: Васса Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1857
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Васса Авраамова
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Васса Авраамова
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Агафия Яковлева
Мать ребёнка: Васса Авраамова
Смерть
Неизвестно