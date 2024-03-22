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Яков Стефанов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1830

Отец: Миронов Стефан Емельянов

Мать: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1857

Жена: Васса Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1857

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Васса Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Васса Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Агафия Яковлева

Мать ребёнка: Васса Авраамова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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