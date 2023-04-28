Васса Иванова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти25.12.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1824
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1830
Сын: Яков Стефанов
Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
21.09.1835
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
20.06.1837
Дочь: Агрипина Стефанова
Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
27.04.1840
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
14.08.1842
Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
13.06.1846
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов
Смерть
25.12.1880