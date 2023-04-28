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Васса Иванова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

25.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1824

Муж: Миронов Стефан Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1830

Сын: Яков Стефанов

Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1835

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1837

Дочь: Агрипина Стефанова

Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1840

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1842

Сын: Миронов Мирон Стефанов

Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1846

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Миронов Стефан Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.12.1880
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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