Елизавета (Александра) Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смерти28.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Ребешкин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
09.06.1872
Дочь: (Ребешкина) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Ребешкин Иван Стефанов
Смерть
28.02.1875