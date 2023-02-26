Елизавета (Александра) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета (Александра) Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

28.02.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребешкин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ребешкин Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Ребешкин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
09.06.1872

Дочь: (Ребешкина) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Ребешкин Иван Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.02.1875
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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