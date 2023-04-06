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Ребешкин Иван Стефанов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Елена Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ребешкин Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Стефанова

Рождение ребёнка
09.06.1872

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.04.1875

Жена: Ребешкина Марфа (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Ребешкина Марфа (по крёстному)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета (Александра) Стефанова

Смерть
Неизвестно
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