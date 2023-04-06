Ребешкин Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Елена Андреева
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Стефанова
Рождение ребёнка
09.06.1872
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Стефанова
Бракосочетание
27.04.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1877
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Ребешкина Марфа (по крёстному)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно