Ребешкина Марфа (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребешкина Марфа (по крёстному)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.
1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Алексей Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1873

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.04.1875

Муж: Ребешкин Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ребешкин Иван Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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