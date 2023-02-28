Ребешкина Марфа (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1859
Муж: Алексей Никитин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1873
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.04.1875
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1877
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ребешкин Иван Стефанов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно