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Елена Андреева

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

20.09.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Никита Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.05.1835

Муж: Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1838

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1839

Сын: Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ребешкин Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Миронова Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1847

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1849

Сын: Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1854

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.09.1855
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ребешкин Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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