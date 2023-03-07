Елена Андреева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти20.09.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никита Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Бракосочетание
23.05.1835
Муж: Стефан Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1838
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
15.11.1839
Сын: Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Стефан Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Миронова Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
14.03.1847
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
25.05.1849
Сын: Георгий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
17.03.1854
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Смерть
20.09.1855
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ребешкин Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев