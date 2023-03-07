Миронова Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Елена Андреева
Бракосочетание
10.11.1861
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Миронов Иван Миронов
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Рождение ребёнка
06.11.1873
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Рождение ребёнка
08.11.1875
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Рождение ребёнка
05.04.1879
Дочь: Акилина Миронова
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Рождение ребёнка
25.02.1882
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Рождение ребёнка
19.09.1886
Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов
Смерть
Неизвестно