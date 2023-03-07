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Миронова Мария Стефанова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Елена Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1861

Муж: Миронов Мирон Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Миронов Иван Миронов

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Миронов Савва Миронов

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Рождение ребёнка
06.11.1873

Сын: Миронов Филипп Миронов

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1875

Сын: Миронов Антоний Миронов

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1879

Дочь: Акилина Миронова

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1882

Сын: Миронов Василий Миронов

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Миронов Андрей Миронов

Отец ребёнка: Миронов Мирон Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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