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Миронов Иван Миронов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Миронов Мирон Стефанов

Мать: Миронова Мария Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1884

Жена: Евдокия Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мавра (Марфа) Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Миронов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1893

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Миронов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Дария Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
25.05.1903

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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