Миронов Иван Миронов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1863
Отец: Миронов Мирон Стефанов
Мать: Миронова Мария Стефанова
Бракосочетание
05.11.1884
Жена: Евдокия Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мавра (Марфа) Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
25.10.1885
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Миронов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
06.02.1893
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
30.09.1894
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
10.08.1897
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
25.05.1903
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно