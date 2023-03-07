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Мавра (Марфа) Иванова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Миронов Иван Миронов

Мать: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1908

Муж: Иван Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1910

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Архипов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Архипов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Архипов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1915

Дочь: Евгения Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Архипов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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