Мавра (Марфа) Иванова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Миронов Иван Миронов
Мать: Евдокия Борисова
Бракосочетание
16.05.1908
Муж: Иван Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Архипов
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Архипов
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Архипов
Рождение ребёнка
20.12.1915
Дочь: Евгения Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Архипов
Смерть
Неизвестно